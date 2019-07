Spaanse politie vindt wapenarsenaal van Nederlandse drugsbende in Málaga

De Spaanse politie heeft in Málaga een wapenarsenaal ontdekt van de "gevaarlijkste Nederlandse drugsbende in de regio". In een garage van een van de verdachten lagen een kalasjnikov, vijf Skorpion-machinegeweren, twee semiautomatische pistolen, een revolver, vier handgranaten, drie geluidsdempers en een berg munitie. De wapens waren geladen en verstopt in een auto.

De vondst werd gedaan in het kader van 'Operatie Bananero', een groot politieonderzoek dat al maanden loopt. In oktober vorig jaar werd meer dan zes ton cocaïne in beslag genomen. Informatie uit documenten die toen in beslag zijn genomen, leidde de politie naar een gehuurde garage van de bende.

Gemodificeerde auto's

In die loods zijn 35 voertuigen aangetroffen, die in beslag zijn genomen. Volgens de politie waren ze uitgerust met talloze gaten en dubbele bodems om drugs in te kunnen verstoppen. Bij huiszoekingen in Málaga zijn vervolgens 4 kilogram MDMA, 1,2 kilogram cocaïne, 1 kilogram hasj en 20.000 xtc-pillen gevonden.

In april werd in hetzelfde onderzoek al een enorm drugslab opgerold. Met de grondstoffen die daar gevonden zijn, konden naar schatting 80 ton MDMA, 45 ton amfetamine en 25 miljoen xtc-pillen worden geproduceerd. In Nederland zijn ook nog eens drie drugslabs ontmanteld.

In totaal zijn er twintig mensen gearresteerd, waarvan zestien in een eerder stadium van het onderzoek. De laatste maanden zijn er twee mensen in Nederland, een in Costa Rica en een in Oostenrijk opgepakt.