Politie onderzoekt verband uitgebrande auto Houten en schietincident

In Houten is vannacht een auto zonder kentekenplaten uitgebrand. De politie onderzoekt of er een verband is met de moord op een 55-jarige man die donderdagavond eveneens in Houten werd doodgeschoten.

Het brandende voertuig werd kort na middernacht ontdekt. De auto had geen kentekenplaten en omwonenden herkenden de wagen niet. Mogelijk is de wagen in brand gestoken. Getuigen zeggen glasgerinkel te hebben gehoord, waarna de auto al snel in de brand stond, meldt RTV Utrecht.

Deze week werd in het centrum van Houten een man van 55 in een geparkeerde auto doodgeschoten. Het slachtoffer is een café-eigenaar die volgens RTV Utrecht een bekende was in het criminele circuit. Hij zou ook flinke schulden hebben. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moord en de uitgebrande auto.

De wijkagent in Houten probeert buurtbewoners gerust te stellen. "Ik kan mij voorstellen dat u denkt: 'het komt nu wel erg dichtbij'. Dit gevoel wil ik graag bij u wegnemen", schrijft hij op Instagram.