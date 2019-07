Loes (18) vermist na feestje in Gelders dorp Oene

De politie in Gelderland is op zoek naar een jonge vrouw die vermist wordt in de omgeving van het dorp Oene, bij Epe.

De 18-jarige Loes is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het laatst gezien, toen ze rond 04.00 uur naar huis ging na een feestje. Ze fietste op een elektrische fiets richting het dorp Vaassen.

Gistermiddag verscheen ze niet op haar werk. Dat is volgens de politie ongebruikelijk. De politie spreekt van een urgente vermissing.

Camerabeelden

Gisteravond is een Burgernet-bericht verspreid om mensen te vragen naar de vrouw uit te kijken. Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

De politie vraagt mensen in de buurt van Oene en Vaassen die camera's hebben hangen om de beelden terug te kijken vanaf vrijdagnacht 03.59 uur. "Mogelijk is het vermiste meisje hierop te zien."