Nederlandse streetwear populair: 'Deze merken laten een ander geluid horen'

De Nederlandse streetwearlabels zijn zo populair omdat ze erin slagen om jongeren aan te spreken die zich niet begrepen of gehoord voelen, zegt Peter Leferink, hoofddocent bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). "De modewereld is behoorlijk wit. Merken als Patta en Daily Paper laten een realistisch en divers straatbeeld zien", zegt hij.

Ook mode-journalist Aynouk Tan denkt dat de kracht van de labels is dat ze anders zijn. "Veel jongeren van kleur voelen zich niet vertegenwoordigd in de media. Deze merken laten een ander geluid horen. Bijvoorbeeld met een diverse modellenkeuze."

Van op schoot bij elkaar naar een ruim pand

Dat het goed gaat met Daily Paper is wel te zien aan hun nieuwe kantoor. Sinds twee maanden zitten ze in een ruim, minimalistisch ingericht pand bij de Amsterdamse Houthavens. "Hiervoor zaten we ongeveer bij elkaar op schoot", vertelt Abderrahmane Trabsini, een van de oprichters van Daily Paper, lachend. Hier en daar staat nog een verhuisdoos in een hoek. "Dit kantoor biedt ruimte voor groei."

Een grote inspiratiebron van Daily Paper is Afrika. "Wij zijn drie jongens met een migratieachtergrond. Onze Afrikaanse achtergrond vertalen we in onze kleding", vertelt Trabsini.