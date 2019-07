Wekdienst 7/7: Oranje speelt WK-finale en Teunissen fietst in het geel

Ander nieuws uit de nacht:

Een groot Indonesisch mijncomplex uit de koloniale periode staat vanaf nu op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Ombilin-mijnen waren ooit de grootste van heel Nederlands-Indië.

De 46 migranten die gistermiddag met de reddingsboot Alex aankwamen op Lampedusa, zijn vannacht van het schip gehaald.

Stevie Wonder heeft bij een concert in Londen bekendgemaakt dat hij een niertransplantatie krijgt. De 69-jarige zanger zei geruchten voor te willen zijn.

En dan nog even dit:

De Copa América is in mineur geëindigd voor de Argentijnse sterspeler Lionel Messi. Argentinië won weliswaar de troostfinale van Chili, maar Messi kreeg al in de 37ste minuut van de wedstrijd een rode kaart. Het was pas de tweede rode kaart in zijn carrière.

De eerste kreeg hij in 2005, een minuut nadat hij zijn debuut voor Argentinië had gemaakt tegen Hongarije. Destijds was dat omdat hij zijn tegenstander leek te slaan toen die hem vasthield.

De rode kaart die Messi gisteren kreeg, is voer voor discussie. De Argentijnse aanvoerder leek juist een kopstoot te krijgen van de Chileense aanvoerder Gary Medel, maar werd tot zijn verbazing zelf ook van het veld gestuurd.