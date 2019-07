Grieken naar de stembus, grote kans op machtswisseling

Volgens Aristidis Hatzis, hoogleraar Rechten en politiek commentator, spelen verschillende factoren een rol bij het verlies van Syriza. "De kwestie Noord-Macedonie heeft Tsipras stemmen gekost. Maar het zijn vooral de kiezers uit de middenklasse. Die zijn de laatste jaren door de Syriza-regering bedolven onder hoge inkomstenbelasting, hoge winstbelasting en hoge sociale premies."

Hun situatie is niet verbeterd en zij zijn het beleid van de premier zat, zegt Hatzis. "En uiteindelijk betaalt elke politicus daar de prijs voor, al heeft Tsipras het langer uitgehouden dan zijn voorgangers."

Voor een aanzienlijk deel waren het middenklassen die Tsipras in 2015 in het zadel hielpen, diep teleurgesteld als ze waren in de gevestigde partijen, de conservatieven en socialisten.

De jonge, radicaal-linkse politicus beloofde 'nee' te zeggen tegen de kredietverleners en een eind te maken aan de bezuinigingen. Wat volgde was een hectische periode, waarin Griekenland bijna uit de eurozone viel, Grieken massaal geld van hun rekeningen haalden, banken werden gesloten en kapitaalrestricties werden ingevoerd.

'Dramatische periode'

Voor ondernemer Nikos Manesiotis is het nog steeds een trauma. "De kapitaalrestricties die precies vier jaar geleden, juli 2015, over ons heen kwamen, leidden de meest dramatische periode in in de carrière van ons bedrijf. Dat wil ik nooit meer meemaken."

Als importeur van dierenvoedsel en kruiden kon Manesiotis zijn leveranciers in andere Europese landen niet meer betalen. "De regering zei toen dat het zes maanden zou duren, ik verwachtte zo'n twee jaar. En nu vier jaar verder, zitten we nog steeds met restricties."

Dat betekent dat hij betalingen tot 20.000 euro gewoon kan overmaken, maar boven dat bedrag heeft hij speciale toestemming van de centrale bank nodig. En door de hoge belastingen en sociale premies verdampt zeker 65 procent van zijn winst. "Tsipras kwam aan de macht met een boodschap van hoop, maar bracht alleen maar meer moeilijkheden."