Stevie Wonder krijgt niertransplantatie

Volgens persbureau AP was Wonder monter als altijd. Tijdens het concert zong hij zijn eigen hits als Superstition, maar ook nummers van Aretha Franklin, Marvin Gaye en John Lennon. "Ik ben hier om mijn liefde te geven en jullie te bedanken voor jullie liefde."

De blinde zanger treed al op sinds zijn kinderjaren, aanvankelijk onder de naam Little Stevie Wonder. Hij werd bekend met hits als Signed, sealed, delivered en For once in my life.