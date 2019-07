Macron belt met Rouhani: consequenties als Iran het nucleaire akkoord schendt

Emmanuel Macron heeft zijn Iraanse collega Rouhani gewaarschuwd voor de consequenties als het kernakkoord wordt geschonden. Aan welke gevolgen de Franse president precies refereerde liet hij na een telefoongesprek van een uur in het midden.

Vandaag loopt een ultimatum af van Rouhani: als er geen significante stappen worden gezet, gaat Iran uranium meer verrijken dan is toegestaan in het akkoord. Eerder al liet atoomwaakhond IAEA weten dat Iran de productie van laagverrijkt uranium had opgevoerd, in strijd met de afspraken.

President Trump zette de situatie vorig jaar op scherp door zich terug te trekken uit het akkoord dat zijn voorganger Obama had getekend. Volgens Trump waren er niet voldoende garanties dat Iran zich aan de afspraken zou houden.

Verder onderhandelen

Iran wil dat Europa de Iraniƫrs meer tegemoetkomt, bijvoorbeeld door de nieuwe sancties die de VS aan het land oplegde te compenseren.

Macron zegt de komende dagen in gesprek te willen blijven met Iran om spanningen tegen te gaan. Hij zei voor 15 juli weer om tafel te willen met onderhandelaars. Iran laat in een reactie op het telefoongesprek weten dat daarvoor eerst de sancties opgeheven moeten worden.