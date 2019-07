Duits reddingsschip vaart door naar Malta

Het Duitse reddingsschip Alan Kurdi vaart door naar Malta omdat het verboden werd aan te leggen op Lampedusa. Het schip wordt vanmiddag bij het eiland verwacht.

Aan boord zijn 65 migranten die uit de Middellandse Zee zijn opgepikt. Aanvankelijk was koers gezet naar Lampedusa, maar de kapitein kreeg geen toestemming de haven van dat Italiaanse eiland binnen te varen. De afgelopen dagen negeerden twee andere reddingsschepen zo'n verbod en meerden toch af.

Volgens de kapitein van de Alan Kurdi, vernoemd naar de kleuter die in 2015 in de Middellandse Zee verdronk, dreigde de noodtoestand uit te breken aan boord. Onder de migranten zijn ook kinderen.

Ontscheept

Gisteren arriveerde het reddingsschip Alex op Lampedusa met 41 migranten aan boord. Hoewel de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini bezwoer dat hij niemand van boord zou laten, is men nu toch van plan de opvarenden de komende dag te ontschepen.

Eind vorige maand kwam een schip van reddingsorganisatie Sea-Watch aan op het eiland. Omdat ze het verbod had genegeerd werd de Duitse kapitein van dat schip opgepakt. Zij moet dinsdag voor de rechter verschijnen. Duitsland en Italiƫ ruziƫn sindsdien over de opvang van de migranten, een debat waar ook Nederland zijdelings bij betrokken is.

Een woordvoerder van Sea-Eye, eigenaar van de Alan Kurdi, zegt dat dergelijke gesprekken niet over de ruggen van kwetsbare mensen moeten worden gevoerd. Sinds begin dit jaar zijn 426 mensen verdronken in het Middellandse Zeegebied.