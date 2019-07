Fulton Sheen kan eerste heilige met Emmy worden

Aartsbisschop Fulton Sheen (1895-1979) maakt kans de eerste heilige met een Emmy-award te worden. Omdat paus Franciscus een wonder van hem heeft erkend zal hij binnenkort zalig worden verklaard, de eerste stap op pad naar een heiligverklaring.

Sheen wordt wel de eerste 'televangelist' genoemd: in de jaren 50 zette hij het nieuwe medium televisie in om het woord van God te verspreiden in zijn programma Life is worth living. Hij had toen al twintig jaar ervaring met zijn wekelijkse radioprogramma The catholic hour.

In zijn televisieprogramma sprak de charismatische Sheen een half uur voor de vuist weg over het geloof in het dagelijks leven. Daarbij maakte hij vaak gebruik van humor. "Jezus had ook een goddelijk gevoel voor humor: Hij nam niks in deze wereld serieus, behalve de redding van de ziel", legde hij eens uit.