Slachtoffers Russische duikbootbrand begraven

In Sint-Petersburg zijn de afgelopen dag de slachtoffers begraven van de brand in een Russische onderzeeër. Veertien opvarenden kwamen om daarbij om het leven.

Publiek en media werden weggehouden bij de gebedsdienst voor de marinemensen. Wel mochten journalisten na afloop een bezoek brengen aan de graven. Enkele familieleden waren daar nog achtergebleven om te gedenken en kaarsen te branden.

Het grafveld op de enorme begraafplaats ligt in de buurt van de laatst rustplek van ruim honderd opvarenden van de Koersk, een Russische atoomonderzeeër die in 2000 zonk.

De Russische overheid is spaarzaam met details over het ongeluk in de Barentszzee, afgelopen maandag, omdat de missie staatsgeheim was. Bekend is dat de doden stikten door giftige rook, maar over de oorzaak van de brand of zelfs de naam van het schip wordt gezwegen. Verder zouden er enkele overlevenden zijn, maar hoeveel is niet duidelijk