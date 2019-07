Joe Biden biedt excuses aan na lof voor racistische politici

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft excuses aangeboden voor kritiekloze taal over racistische politici. De koploper in de Democratische voorverkiezingen was in de problemen gekomen omdat hij lovend had gesproken over zijn samenwerking in de jaren 70 met politici die voor rassenscheiding waren.

Biden zag het als een voorbeeld van hoe politici in Washington vroeger beter met elkaar konden opschieten, maar rivalen vonden dat hij die collega's te veel prees. Tijdens een Democratisch debat zei de zwarte kandidaat Kamala Harris dat dat haar persoonlijk kwetste.

"Zat ik fout omdat ik de indruk wekte die mannen te prijzen? Ja, dat was ik en dat spijt me", zei Biden tijdens een speech in South Carolina. "Als ik iemand pijn heb gedaan of verward, dan spijt me dat." Eerder had hij nog volgehouden dat excuses niet nodig waren.

Veranderd

Biden zal zijn opmerkingen expres tijdens een campagnebijeenkomst in South Carolina hebben gemaakt: het is een van de eerste staten waar de Democraten volgend jaar een uitdager voor president Trump kiezen en het kent bovendien een aanzienlijke zwarte gemeenschap.

In zijn speech onderstreepte de 76-jarige kandidaat ook meteen dat hij niet moet worden afgerekend op standpunten van vroeger. "Amerika is nu totaal anders dan in de jaren 70. Gelukkig maar. En ja, ik ben ook veranderd."

Volgens Biden negeren zijn rivalen expres de goede zaken waar hij zich als vice-president onder de eerste zwarte president van het land voor inzette. "Alle onderwerpen waar ik op word aangevallen, stammen van ruim voor 2008. Mijn tegenstanders doen alsof ik gediend heb van 1972 tot 2008 en toen acht jaar niks heb gedaan. Over mijn tijd als vice-president willen ze het niet hebben."