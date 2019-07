Ontvoering mislukt in Beverwijk, slachtoffer gewond

In Beverwijk is vanavond een man gewond geraakt bij een poging hem te ontvoeren. Volgens getuigen werd daarbij ook geschoten.

De man werd rond 22.45 uur door drie mannen uit een woning gehaald in de Melis Stokelaan. Hij werd weggevoerd in een busje.

Korte tijd later trof de politie het slachtoffer gewond aan op straat. Het is nog niet duidelijk of hij door de daders is laten gaan of dat hij kon wegkomen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend gemaakt.

In de buurt kon de politie het busje tegenhouden en drie inzittenden oppakken. Over de identiteit van slachtoffer en verdachten is nog niets bekend.

Het motief achter de ontvoering is eveneens nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek en verhoort de verdachten. Het slachtoffer zal worden gehoord als hij door artsen behandeld is.