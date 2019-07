João Gilberto, grondlegger van de bossanova, overleden

Gilberto schreef zelf ook veel nummers, waaronder de bossanova-klassiekers Bim-Bom (dat wordt gezien als het eerste bossanova-nummer) en Ho-Ba-La-La. Zijn relaxte, jazzy muziek werd al snel populair in de VS, waar bekende jazzmuzikanten als Herbie Mann, Charlie Byrd en Stan Getz met Gilberto wilden samenwerken.

De Braziliaan woonde van 1962 tot 1969 in de VS, verhuisde daarna voor twee jaar naar Mexico, en toen weer naar de VS. In 1980 keerde hij terug naar zijn geboorteland, waar hij een teruggetrokken bestaan leidde. Heel af en toe trad hij nog op.

Perfectionist

Gilberto stond bekend als eigenzinnig en gaf zelden interviews. Hij was bovendien een perfectionist. Als de geluidskwaliteit bij een optreden hem niet beviel, liep hij soms weg. Dat deed hij ook weleens als het publiek hem te veel afleidde.

Zijn dochter Bebel Gilberto (1966) is ook een bekende bossanova-ster. Haar moeder was de Braziliaanse zangeres Miúcha, die in 1965 met João Gilberto trouwde.