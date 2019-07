21 gewonden en ravage bij zware explosie in winkelcentrum Florida

Op beelden is te zien dat de explosie een ravage heeft aangericht. Een deel van het winkelcentrum ligt in puin, omliggende gebouwen zijn beschadigd en tientallen meters rond het winkelcentrum liggen glasscherven, stukken beton en bakstenen. Ook geparkeerde auto's zijn zwaar beschadigd.

Tientallen brandweerlieden zoeken met speurhonden naar mensen die mogelijk onder het puin liggen. "Op dit moment lijkt het erop dat er geen doden zijn gevallen, godzijdank", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Het is heel erg, maar het had nog veel erger kunnen zijn." Het gebied rond het winkelcentrum in de plaats Plantation is afgezet.