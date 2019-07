Magneetvisser brengt opgeviste granaat op scooter naar politiebureau

De Explosieven Opruimingsdienst heeft de omgeving van een politiebureau in Den Haag afgezet nadat een visser er een opgeviste granaat naartoe had gebracht. De magneetvisser haalde de granaat vermoedelijk in de buurt van het Westbroekpark uit het water. Daarna reed hij op zijn scooter met het explosief naar het politiebureau aan de Aaltje Noordewierstraat.

De agenten daar schakelden meteen de EOD in, die het gebied rond het bureau ruim afzette. Nadat de granaat was onderzocht, heeft de dienst het explosief naar het Zuiderstrand gebracht. Daar is het tot ontploffing gebracht, meldt Omroep West.

"Het is niet verstandig om met een granaat rond te rijden", luidt het advies van de politie. "Als je vermoedt dat je een granaat opvist, kun je beter 112 bellen."

Maastricht

Ook in Maastricht heeft een magneetvisser een granaat opgevist. Deze visser haalde de granaat uit de Tweede Wereldoorlog vanmiddag uit de Maas en schakelde direct de politie in. De Wilhelminabrug in het stadscentrum en de kade waren gedurende enkele uren afgesloten. Nadat de EOD het explosief onschadelijk had gemaakt, werd het gebied vrijgegeven.