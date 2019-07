A2 nog hele avond dicht door brandende vrachtwagen met hooi

De A2 tussen Weert en Eindhoven is al uren dicht in noordelijke richting in verband met een brand in een vrachtwagen vol hooibalen. De brand bij Maarheeze ontstond aan het einde van de middag. De verwachting is dat de brandweer nog uren moet blussen voordat de uitgebrande wagen kan worden verplaatst en de weg weer open kan.

Verkeer vanuit Maastricht richting Eindhoven wordt geadviseerd om via de A73 richting Venlo te rijden en daar de A67 naar Eindhoven te nemen. Rijkswaterstaat denkt dat de problemen rond 23.00 uur zijn opgelost.

"De brand is al enige tijd onder controle, maar het nablussen is erg arbeidsintensief omdat de vrachtwagen fijngeperste hooibalen vervoerde. Die moeten helemaal uit elkaar getrokken worden om ze te kunnen blussen", zegt een woordvoerder van de brandweer. Na het blussen moet het uit elkaar getrokken hooi ook weer van de weg worden gehaald.

Hoe het vuur in de vrachtwagen kon ontstaan, is nog onduidelijk. Niemand is gewond geraakt.