Beelden steekincident gaan rond op internet; politie en nabestaanden ontstemd

Bij het steekincident in de Warmoesstraat raakte gistermiddag een 29-jarige man zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er werd meteen een verdachte aangehouden, een man van 49 uit Almere. De toedracht is nog onduidelijk.

Het ging wel om bekenden van de politie. Volgens Het Parool had het slachtoffer een strafblad voor drugszaken, belediging en diefstallen. Ook de verdachte zou een fors strafblad hebben, onder meer voor geweld.

De politie zegt op Twitter "zeer verontwaardigd" te zijn over het feit dat een zwaargewonde man van dichtbij wordt gefilmd, terwijl anderen hem proberen te helpen. "Maak, plaats en deel dit soort beelden niet", aldus de politie.