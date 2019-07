Archie, zoon van prins Harry en Meghan, gedoopt

In de Britse pers is kritiek op prins Harry en Meghan omdat ze de namen van Archies peetouders niet willen prijsgeven. Ook mocht het publiek niets zien van de ceremonie en was de pers niet welkom met camera's of fotografen, terwijl een verbouwing van hun huis wel is betaald met 2,4 miljoen pond aan belastinggeld. Bij de doop van de drie kinderen van Harry's oudere broer William was wel een cameraploeg.

Het weerhield fans van het Britse koningshuis er vandaag echter niet van om toch af te reizen naar Windsor Castle, met onder meer vlaggen en een taart.

Prins Harry en Meghan hadden wel een fotograaf ingehuurd om foto's te maken. Twee daarvan werden na afloop vrijgegeven op Twitter.