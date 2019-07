Hitserie Game of Thrones keert terug 'op het doek'

In het Ulster Museum in Belfast werkt een team vrijwilligers aan een moderne versie van het middeleeuwse Tapijt van Bayeux. Op het wandkleed gaat het niet over de geschiedenis van de Slag bij Hastings (1066), maar over de Slag om Winterfell, de Slag om King's Landing en de bloederige Red Wedding. Het 90 meter lange kleed is een eerbetoon aan de hitserie Game of Thrones, die in mei eindigde.

Het Game of Thrones-borduurwerk hanteert dezelfde stijl als de middeleeuwse kunstschat over de Normandische verovering van Engeland. Het nieuwe wollen stripverhaal vertelt over de strijd om het fictieve Westeros zoals het originele tapijt vertelt over de strijd van Willem de Veroveraar.

Een belangrijk verschil met het origineel is dat het moderne kunstwerk, net als de televisieserie, op zeer expliciete wijze het bloedvergieten verbeeldt. Daarom hangt er, in tegenstelling tot bij de middeleeuwse versie, wel een waarschuwing in het museum: "Niet geschikt voor bezoekers onder de 18".