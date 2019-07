Zwaargewonde na val of sprong uit vrachtwagen op snelweg A29

Op de A29 bij knooppunt Hellegatsplein is een man zwaargewond geraakt nadat hij uit een rijdende vrachtwagen was gesprongen of gevallen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Volgens de politie is zijn toestand kritiek.

Er is een traumahelikopter ingezet om te assisteren bij de hulpverlening. In de vrachtwagen zaten volgens de politie meerdere mensen. Een woordvoerder sluit niet uit dat het om vluchtelingen gaat. RTV Rijnmond schrijft dat de vrachtwagen uit Roemeniƫ komt.

De A29 in de richting van Rotterdam is vanwege het ongeluk afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg tot 15.30 dicht blijft. Automobilisten kunnen omrijden via de Moerdijkbrug.