Noord-Korea: Australische student is betrapt bij spionage

De Australische student Alek Sigley, die deze week vermist was in Noord-Korea, is betrapt bij spionage-activiteiten, zegt Pyongyang. Dat is de reden dat hij het land is uit gezet. Vermoedelijk is hij eerst enige dagen vastgehouden.

Sigley, die in Pyongyang studeerde en er een reisbureau had, moest donderdag Noord-Korea verlaten. Eerder had zijn familie alarm geslagen nadat hij al een aantal dagen niets meer van zich had laten horen. Met behulp van Zweedse diplomaten, die traditioneel goede contacten hebben in het communistische land, lukte het om hem op te sporen. Hij werd naar China overgebracht, vanwaaruit hij doorreisde naar zijn vrouw in Tokio.

Sigley heeft bij herhaling data en foto's die hij maakte als hij in Pyongyang rondliep gedeeld met "anti-Koreaanse media", schrijft het officiƫle Noord-Koreaanse persbureau. De student zou bekend hebben dat hij spioneerde en verschillende keren om vergeving hebben gevraagd.

Buitenlanders die door Noord-Korea worden uitgezet, worden vrijwel altijd beschuldigd van spionage of het verbreiden van het christendom.