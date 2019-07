Automobilist stopt op A7 en haalt fiets van snelweg

Op het filmpje is niet te zien dat de rijbaan met rode kruizen was gemarkeerd, die door de automobilist werden genegeerd om de fiets van de weg te halen. "Zeer onverstandig", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. "Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Rijkswaterstaat is een organisatie die is ingericht om dit soort situaties op te lossen."

Het is niet bekend hoe de fiets op de snelweg terecht is gekomen. Het is ook niet duidelijk waarom de automobilist de fiets niet in de middenberm heeft gelegd. Die was dichterbij.