Doden en honderden gewonden door overstromingen in Siberië

Bij overstromingen in de Siberische regio Irkoetsk zijn in een week tijd meer dan twintig mensen om het leven gekomen en ruim 400 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Vijftien mensen worden nog vermist.

De overstromingen in het oosten van Rusland ontstonden eind vorige maand na zware regenbuien in de regio. Zeker 103 dorpen zijn door de watersnood getroffen, meldt het Russische persbureau TASS. In de dorpen wonen bij elkaar ruim 33.000 mensen.

De Russische overheid heeft de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen en het leger ernaartoe gestuurd. Militairen proberen met amfibische voertuigen mensen uit hun huizen te redden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd.