29-jarige man overleden na steekincident Amsterdam

Een 29-jarige man die gistermiddag werd neergestoken in het centrum van Amsterdam, is aan zijn verwondingen overleden. Het is de tweede dode in vier dagen tijd in Amsterdam als gevolg van steekincidenten.

Vrijdagmiddag kreeg de politie rond 16.40 uur een melding dat in de Warmoesstraat iemand was neergestoken. Hierbij raakte het slachtoffer in eerste instantie zwaargewond, later overleed hij in het ziekenhuis, melden NH Nieuws en AT5. Kort na het incident is een 49-jarige man uit Almere aangehouden.