Catalanen blij met De Jong in Barcelona-shirt: 'We gaan genieten als kinderen'

We hebben ze hier altijd graag zien binnenkomen, zegt een ook al wat oudere Catalaan, die in het verleden al aardig wat Nederlanders heeft verwelkomd. "Ik was vooral fan van Ronald Koeman. De Hollanders zijn zo goed opgevoed. Ze hebben zoveel respect voor de ander. Uiteindelijk is dat wat de Catalanen het meest waarderen, het staat bijna boven het feit dat ze goede voetballers zijn."

Hij weet nog niet of Barcelona met de komst van De Jong weer eens de Champions League kan winnen. De laatste keer was in 2015. "Ik weet alleen dat we als kleine kinderen van hem gaan genieten. De Jong is gewoon een fantastische speler."

Ajax als kweekvijver

Dolenthousiast staan ook drie jonge Ajax-supporters aan de rand van het stadion. Ze zijn speciaal voor de presentatie van De Jong naar Barcelona gereisd. Na de constatering dat hun Frenkie de zevende Ajacied is die naar Barcelona overstapt, valt meteen de naam van Johan Cruijff. "De band tussen die twee clubs is toen gelegd. Ajax is ook echt een kweekvijver voor getalenteerde spelers."

Een van het drietal schudt heftig het hoofd. "Wel jammer dat Frenkie naar Barcelona is gegaan. Ik ben eigenlijk veel meer fan van Real Madrid."