Wekdienst 6/7: groot latinfestival in Amsterdam en Tour de France begint

Goedemorgen! Vandaag begint in Brussel de Tour de France, danst Amsterdam op latinmuziek bij het Pal Mundo-festival en is het nieuwe Nederlandse regeringsvliegtuig voor het eerst te bewonderen.

In het noorden is het bewolkt en valt er soms regen, in het zuiden is het zonnig. De maxima liggen tussen 17 en 27 graden. De komende dagen is het minder warm met maxima rond 18 graden. Er zijn perioden met zon en op veel plaatsen blijft het droog.