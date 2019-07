'Aanklagers Holleeder strategisch en emotioneel bijgestaan door psycholoog'

De aanklagers van Willem Holleeder hebben tijdens het strafproces hulp gekregen van een psycholoog met kennis van psychopathie om Holleeder te doorgronden. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een uitvoerig interview met de twee aanklagers.

De psychologische bijstand hielp hen bij het opstellen van een verhoorplan. Ook kregen zij persoonlijke steun. "Het gaat erom: hoe blijf je overeind in zo'n grote zaak."

De twee officieren van justitie, Sabine Tammes en Lars Stempher, werkten vier jaar samen aan de zaak-Holleeder. Donderdag kreeg hij levenslang voor het geven van vijf moordopdrachten,

Van de psycholoog kregen zij het advies "nul contact met hem op te bouwen", om te voorkomen dat ze werden ingepalmd door hem. "Holleeder probeert altijd een wig tussen mensen te drijven, ook tussen ons. Daar is hij continu mee bezig", zegt Stempher.

Koning van onderwereld

Zijn zus Astrid Holleeder, die doorslaggevende getuigenissen gaf in de strafzaak, noemde haar broer een psychopaat. Stempher zegt dat hij zich "onaantastbaar waande. De koning van de onderwereld."

"Dat hij een psychopaat is, heb ik ook gehoord van mensen die er verstand van hebben", zegt Tammes. "Maar zij hebben hem nooit gesproken, dus dat is een gemankeerde diagnose."

Toch gingen de aanklagers wel uit van dit soort trekken in de omgang met Holleeder. Zij hielden zoveel mogelijk afstand tot hem. "Het is heel onnatuurlijk", zegt Stempher. "Iemand doet aardig en wij reageren bot. We zorgen dat we onbereikbaar voor hem blijven."

"Dat vindt hij heel vervelend", aldus Tammes. Stempher: "Maar we hebben geleerd dat als je kijkt naar Holleeders karaktereigenschappen, het verstandig is hem zo te benaderen."

De twee officieren zeggen dat zij "in hun stoutste dromen" niet hadden verwacht dat Holleeders zussen zouden getuigen tegen hem. "Ongelofelijk. De bedreiging van Sonja en haar kinderen was voor hen de druppel", zegt Stempher.

Wraak

Ook Tammes en Stempher zijn bang voor bedreigingen, en vrezen, net als zijn zus Astrid, dat Holleeder het door zijn veroordeling op hen gemunt zou kunnen hebben. "Ik beweeg me nu vrij", zegt Stempher. "Maar ik weet zeker dat de stress toeneemt op de dag dat Holleeder uit de EBI (extra beveiligde instelling, red.) tussen allerlei gedetineerden komt."