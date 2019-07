Opnamestop Leger des Heils Amsterdam opgeheven

Bij het Leger des Heils in Amsterdam zijn sinds vandaag weer nieuwe mensen welkom. Vorige maand werd bekend dat er een opnamestop was vanwege een gebrek aan geld. Er waren ook problemen bij opvangorganisatie HVO-Querido en bij de Volksbond Streetcornerwork. De gemeente stelt nu meer geld beschikbaar om mensen op te vangen, meldt wethouder Kukenheim.

Amsterdam wil eigenlijk dat minder mensen zich melden bij de 24-uursopvang en wil inzetten op meer individueel begeleid wonen. Dat laatste gaat goed, maar de instroom van mensen bij de 24-uursopvang is onvoldoende afgenomen. Daardoor zijn er niet genoeg mensen om de hulpbehoevenden te begeleiden.

Afspraken

De wethouder heeft nu afspraken gemaakt met het Leger des Heils, HVO-Querido, Volksbond Streetcornerwork en Cordaan zodat mensen weer kunnen instromen op plekken die vrijkomen, meldt stadszender AT5. Ze trekt 10 miljoen euro ervoor uit.

"Met de taskforce die ik recent heb ingesteld, gaan we de ontwikkelingen, bewegingen en verandering van de hele opvangketen in kaart én in samenhang met elkaar brengen", schrijft de wethouder. "Zodat we de goede zorg die we voor kwetsbare Amsterdammers georganiseerd hebben, kunnen blijven bieden."

De problemen zijn met het extra geld niet helemaal opgelost. Net als in de periode voorafgaand aan de beperkingen, zullen er nog steeds wachttijden zijn.