'Terugklauwen' vaste beloning van bankiers gaat niet door

Minister Hoekstra trekt zijn plan in om een deel van de vaste beloning terug te vragen van bestuurders van banken die staatssteun krijgen. De intrekking volgt op een negatief advies van de Raad van State.

De minister lanceerde het plan tot een claw back eind vorig jaar. Daarmee zou het wettelijk verplicht worden om een deel van de vaste beloning van bestuurders van 'systeemrelevante' banken terug te vorderen op het moment dat de overheid moet bijspringen. Bij een variabele beloning, zoals een bonus, kan dat al.

Het plan moest helpen het vertrouwen in banken te herstellen en de prikkel voor bankiers om risico's te nemen te verkleinen. Het idee erachter is dat systeemrelevante banken zo belangrijk zijn voor het functioneren van het land dat ze niet mogen omvallen.

In strijd met de wet

Maar de Raad van State, waaraan de minister advies over de claw back had gevraagd, oordeelt dat het plan in strijd is met nationale en internationale wetten. Een vaste beloning is, anders dan een bonus, onherroepelijk en kan later niet worden aangepast of teruggedraaid. Dat is in strijd zijn met het recht op eigendom. De Nederlandse Vereniging van Banken, de belangenvereniging van banken, had daar al op gewezen.

Bovendien wijst de raad erop dat het volgens de bestaande wetgeving al mogelijk is om bestuurders aansprakelijk te stellen als een bank staatssteun krijgt. Een nieuwe regeling is wat dat betreft volgens de raad dus niet nodig, en daarom ziet de minister er nu van af.

Sinds de bankencrisis in 2008 zijn de beloningsregels voor bankiers aangescherpt. Zo kan een bonus niet alleen teruggevorderd worden, er geldt ook een bonusverbod als een bank staatssteun ontvangt. Daarnaast zijn er maxima verbonden aan vaste beloningen van bestuurders.