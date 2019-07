Vijf partijen onderhandelen over bestuur Zuid-Holland, Forum doet niet mee

VVD, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland onderhandelen over een nieuw provinciebestuur. Dat schrijft VVD'er Floor Vermeulen in een brief aan de commissaris van de koning Jaap Smit. Waarnemend burgemeester van Noordwijk Jon Hermans-Vloedbeld wordt formateur.

In eerste instantie deed de grootste partij Forum voor Democratie ook mee aan de onderhandelingen in Zuid-Holland. Maar begin vorige maand besloot de combinatie ChristenUnie-SGP om niet in een college te stappen met VVD, Forum voor Democratie en CDA.

Toen ook het CDA afhaakte, gaf informateur Hans Wiegel zijn opdracht terug. Vervolgens besloot de VVD-fractie in de Provinciale Staten dat een coalitie met Forum voor Democratie niet zou lukken. "Andere partijen wierpen te veel blokkades op", zei de partij.

Reces

Als de formatie goed verloopt, wordt het nieuwe college van de provincie vlak na het reces geïnstalleerd, meldt Omroep West. Zuid-Holland is nog de laatste provincie zonder nieuw bestuur.