Conservatieven houden van Johnson: 'Alsof je met Ronaldo op straat loopt'

"Kijk, dit is hier in de winkelstraat", vertelt Bob Perry trots als hij de foto's op zijn telefoon laat zien. Als gemeenteraadslid voor de Conservatieven in Hornchurch, even buiten Londen, mocht hij een paar maanden geleden met Boris Johnson op campagne. "Hij is de beroemdste politicus van het land. Iedereen klampt hem aan. Het is alsof je met Cristiano Ronaldo over straat loopt."

Voor Perry bestaat er daarom geen twijfel: Boris Johnson moet de nieuwe premier van Groot-Brittannië worden. "Hij is wat onze partij nodig heeft. Hij straalt energie uit. Zelfvertrouwen. Dat is wat we nodig hebben na de afgrijselijke jaren onder Theresa May."

Nadat de Conservatieve fractie in juni het aantal premierskandidaten had teruggebracht tot twee, is nu het woord aan de 160.000 partijleden. Zij kunnen de komende twee weken via de post hun stem uitbrengen op Boris Johnson of Jeremy Hunt, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.

Maar Hunt ligt bij heel veel partijleden niet goed, zegt Perry. "Hij is een kopie van Theresa May. Hij stemde bij het referendum tegen brexit en zegt nu ineens in brexit te geloven. Nee, daar trappen we niet. Ik vertrouw hem niet."

Bekijk hier de reportage van correspondent Tim de Wit in Londen: