De strijd om het Songfestival: de zaal wordt alvast ingericht

Voor de steden die het Eurovisie Songfestival volgend jaar willen huisvesten, breekt een spannende tijd aan. Woensdag moeten de kandidaten hun plannen bij de organisatie inleveren. In vijf steden wordt nu nog gewerkt aan het fijnslijpen van de bidbooks.

De afgelopen dagen is er, achter gesloten deuren, in een aantal gemeenteraden al over de plannen gesproken. Andere doen dat begin volgende week. De bid die een gemeente indient, is bindend. Alles wat erin staat, moet een gemeente ook (financieel) kunnen waarmaken.

Waaraan moet zo'n bidbook voldoen? Niels Markensteijn is organisator van sportevenementen en heeft ervaring met het opstellen zulke plannen. "Het moet creatief zijn. Het moet invulling geven aan de eisen aan het bidbook. De financiƫle garanties moeten er goed in staan. En -en dat is heel moeilijk- het moet vertegenwoordigen hoe enthousiast je bent om het evenement binnen te halen."

In bijvoorbeeld Arnhem is het gemeentebestuur vol vertrouwen om het evenement binnen te halen. De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag in met de kandidaatstelling. Ook de provincie Gelderland steunt de Arnhemse kandidatuur. Om de campagne te ondersteunen spelen kerken in de regio de komende dagen het songfestival-lied Arcade van Duncan Laurence.

Het plan is om het songfestival in de Gelredome te houden. Voetbalclub Vitesse moet dan tijdelijk verhuizen. Wethouder Jan van Dellen vertelt in deze video over de plannen van de stad.