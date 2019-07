Rutte: niet van mening veranderd na ophef over gesprek Máxima

De ophef in de Tweede Kamer over de ontmoeting van koningin Máxima met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft premier Rutte niet op andere gedachten gebracht. De koningin sprak vorige week in Japan met de kroonprins, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op journalist Jamal Kashoggi.

De Kamer vindt dat het kabinet geen toestemming had moeten geven voor die ontmoeting, omdat Máxima daarmee in een kwetsbare positie zou zijn gebracht. Gisteren sprak de Kamer uit dat het kabinet nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis beter moet bekijken en beoordelen.

100 procent en vierkant

Rutte herhaalde dat hij het gesprek van Máxima met de Saudische kroonprins "100 procent en vierkant" verdedigt. "Ik zou haar opnieuw adviseren dat gesprek te voeren als ze me dat nu zou vragen", voegde hij eraan toe.

De premier benadrukte dat de koningin met Salman sprak in haar hoedanigheid van VN-ambassadeur voor de verbetering van de economische positie van vrouwen en dat dat een belangrijk onderwerp is: "Pleitbezorgers van de VN kunnen hun werk niet doen als zij onderscheid moeten maken met wie ze praten over hun onderwerp".

Volgens Rutte zou het juist een verkeerd signaal zijn als de koningin haar gesprek met de kroonprins zou hebben afgezegd en zou ze dan juist in "een politiek speelveld zijn gebracht".

De premier zei dat hij niet meteen onder de indruk is als in het parlement ophef ontstaat. Hij is het niet eens met de meerderheid in de Tweede Kamer, al zal hij de aangenomen motie wel "bestuderen".