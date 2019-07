Oude paard van Sinterklaas (30) dood

Ergens in Spanje zal een traantje worden weggepinkt, nu bekend is geworden dat de oude Amerigo is overleden. Tot 2011 stond de schimmel elk jaar paraat om Sinterklaas te begeleiden op zijn tocht door Nederland.

Amerigo heette eigenlijk Quadis en werd al in 1990 door de goedheiligman uitgekozen. Dat beviel van beide kanten erg goed, zodat Amerigo jarenlang mocht blijven. In 2011 was het voorbij en kon Amerigo van haar welverdiende rust gaan genieten.

Onder haar eigen naam Quadis trad de merrie vaker in de schijnwerpers. Zo speelde ze een rol in de film Nova Zembla en had ze een rol in een reclame van PostNL.

De laatste jaren verbleef het paard in manege Bleijenberg in Weesp. Op Facebook schrijft de manege een in memoriam voor de beroemde merrie. Quadis is 30 jaar geworden.