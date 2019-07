Omstreden Franse komiek veroordeeld wegens belastingontduiking

Dieudonné is onder meer bekend om de 'quenelle', die wordt gezien als een antisemitisch gebaar. Bij een quenelle wordt de rechterarm naar beneden gestrekt en de linkerhand op de rechterschouder gelegd. Het wordt ook wel uitgelegd als een omgekeerde Hitlergroet.

In 2015 werd Dieudonné door een rechtbank in het Belgische Luik nog veroordeeld tot celstraf en een boete voor het aanzetten tot haat. Bij een optreden had hij zich discriminerend en antisemitisch uitgelaten. Eerder werd hij in Frankrijk al veroordeeld voor het verheerlijken van terreur.