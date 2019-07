Miljardair Cline 'King of Coal' omgekomen bij helikoptercrash

De Amerikaanse miljardair Christopher Cline (60), die zijn fortuin vergaarde met kolen, is omgekomen bij een helikoptercrash in zee. In totaal kwamen bij de crash zeven mensen om het leven, onder wie een dochter van Cline.

De helikopter was onderweg van de Bahama's naar Fort Lauderdale in de staat Florida. Wrakstukken van het toestel werden een paar kilometer uit de kust in de Atlantische Oceaan gevonden. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Cline is vooral bekend als de man die de mijnbouw in de Amerikaanse staat Illinois nieuw leven inblies. Zijn bijnaam was de 'King of Coal'. Hij groeide op met de mijnbouw: zijn opa werkte in de mijnen en hij ging zelf ook op 22-jarige leeftijd in de mijnen van West-Virginia werken. Snel steeg hij door de rangen van de industrie en in 1990 richtte hij het energiebedrijf Cline Group op.

Donaties

Daarnaast was hij ook oprichter en eigenaar van het mijnbouwbedrijf Foresight Energy. Hij verkocht zijn belang volgens Forbes in 2015 voor 1,4 miljard dollar. Het zakenblad schat zijn totale vermogen op 1,8 miljard dollar.

Cline doneerde verschillende keren geld aan de Marshall University in West-Virginia. Ook was hij aanhanger van de Republikeinse Partij, sponsorde de campagne van Jeb Bush en steunde hij de inauguratie van Donald Trump met een miljoen dollar.

Cline stierf een paar uur voor zijn verjaardag, hij zou vandaag 61 zijn geworden.