Politie pakt grootste Spaanse internetoplichter ooit op

De Spaanse politie heeft een bende internetoplichters opgerold die enkele jaren actief is geweest en zich specialiseerde in het opzetten van online nepwinkels, die vaak niet van echte waren te onderscheiden.

Het brein achter de fraude is een man van 23 die van de politie de bijnaam 'Lupin' heeft gekregen. Hij geldt als de grootste internetoplichter die ooit in Spanje actief is geweest. Zijn zwendel leverde hem maandelijks zo'n 300.000 euro op. Hij verplaatste zich in taxi's en zorgde dat hij om de paar dagen een ander adres had om zoveel mogelijk buiten beeld te blijven.

Al met al zijn er in heel Spanje 45 mensen opgepakt in deze zaak, onder wie ook twee mannen die de plannen van 'Lupin' ten uitvoer brachten. Aanvankelijk werden via de valse webshops smartphones en pc's aangeboden en verkocht, maar de oplichters speelden in op de vraag van het seizoen en boden bijvoorbeeld in de winter goedkope stookolie aan en in de zomer airconditioners, of ze speelden in op feestdagen zoals Moederdag en Vaderdag, meldt de krant El Mundo.

Gerenommeerde bedrijven

Een speciale eenheid van de politie heeft meer dan 30 online nepwinkels die door de bende werden gerund langere tijd gevolgd om de bendeleden op te sporen. Daarbij hadden de rechercheurs de medewerking van grote, gerenommeerde onlinebedrijven, die door de criminelen werden misbruikt om het vertrouwen te wekken van potentiƫle klanten.

Die werden soms zelfs persoonlijk gebeld om de illusie van bonafide handel te versterken en hadden zo niet door dat ze aankopen deden bij nepwinkels. Ze konden niet met creditcards betalen, maar moesten geld overboeken naar rekeningen van zogenoemde 'muilezels' bij de grote Spaanse banken Santander en La Caixa, maar ook van ING.

Die banken bieden allemaal de mogelijkheid om betalingen af te handelen via een app, en aangezien bendeleider 'Lupin' meer dan honderd betaalrekeningen beheerde was die faciliteit voor hem essentieel.

Daarbij ging hij zeer secuur te werk: de politie heeft ook 50 telefoons en 100 simkaarten in beslag genomen, die hij nodig had omdat de apparatuur vrijwel dagelijks werd vervangen. Verder gebruikte hij vervalste id-kaarten en huurde hij mensen in om uit te kijken of de politie niet in de buurt was.

Rekeningen plunderen

Klanten die geld overmaakten kregen natuurlijk nooit hun bestelling en verhaal halen lukte ook niet, aangezien van de nepwinkels nadat ze enkele dagen online waren geweest geen spoor meer was terug te vinden.

Anderen werd geld afhandig gemaakt door middel van phishing: de nietsvermoedende consumenten werd gezegd dat ze een app moesten installeren op hun telefoon, zogenaamd om hun bestelling te kunnen volgen. Maar met die app lazen de oplichters de bankgegevens van hun slachtoffers uit, waardoor ze hun rekeningen konden plunderen. Een kleine 2500 mensen zijn slachtoffer geworden van de bende.

'Lupin' was van plan om eind oktober op 'Black Friday', de traditionele dag van online uitverkoop in de VS die ook in Europa steeds meer in zwang komt, zijn grootste slag te slaan, zegt de politie. Hij had die dag een miljoen euro willen binnenhalen.

De politie heeft online een speciaal meldpunt geopend waar gedupeerden zich kunnen melden.