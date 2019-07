Jonge Ethiopische Joden rebelleren in Israël tegen discriminatie

In Israël is grote onrust onder de Ethiopisch-Joodse gemeenschap ontstaan sinds een agent een ongewapende jonge man van Ethiopische afkomst doodschoot. Op dinsdag en woensdag kwam het tot felle botsingen met de politie in verschillende steden in Israël. Daarbij vielen zo'n 150 gewonden, voor het overgrote merendeel aan de kant van de politie. Zeker 135 betogers werden aangehouden.

De al langer levende onvrede onder de Ethiopische Joden kwam tot uitbarsting na het schietincident in Haifa, afgelopen zondag. Een politieagent was daar in zijn vrije tijd met zijn kinderen in een speeltuin, toen hij een groepje ruziënde zwarte jongeren opmerkte. Hij lichtte naderhand toe dat hij de jongeren als een bedreiging voor de spelende kinderen ervoer en hen wilde verjagen door in hun richting naar de grond te schieten. Daar bij werd de 18-jarige Solomon Teka dodelijk getroffen.

De politieman zegt dat hij niet de opzet had om iemand te doden. Volgens ooggetuigen was er geen noodzaak om te schieten, de agent was nooit in gevaar. De man zit vast en wordt ondervraagd.

Discriminatie en politiegeweld

Ethiopische Joden zien het incident als de zoveelste uiting van discriminatie en politiegeweld tegen de gemeenschap.

De familie van het slachtoffer heeft na de gewelddadige rellen aan de Ethiopisch-Joodse gemeenschap gevraagd de rust te bewaren gedurende een zevendaagse periode van rouw. Ook wijzen de nabestaanden erop dat gewelddadigheden en wegafzettingen de zaak van de Ethiopische Joden niet dienen.

Luchtbrug uit Ethiopië

De Ethiopiërs werden eind jaren 80 in het geheim door Israël uit Ethiopië geëvacueerd naar Israël om hen te beschermen tegen honger en oorlog. In Israël, met een bevolking van 9 miljoen, vormen ze een aparte en grotendeels verarmde gemeenschap van 150.000 mensen. Ze hebben te lijden onder racisme, discriminatie bij het zoeken naar werk en structureel politiegeweld. De jongere generatie Joden van Ethiopische afkomst weigert zich neer te leggen bij de situatie en is al vaker in opstand gekomen.

Correspondent Ankie Rechess wijst op de cultuurschok die de immigranten - veelal afkomstig uit het sterk patriarchale Ethiopische plattelandsmilieu - destijds trof bij hun aankomst in het moderne Israël. "Ze moesten uitleg krijgen bij lichtknopjes en wc's en kwamen in een samenleving terecht waar getornd werd aan het ouderlijk gezag." Rechess wijst erop dat er wel degelijk Ethiopische Joden zijn die zijn doorgedrongen in de politiek en de medische wetenschap, maar dat blijven uitzonderingen.

De Israëlische regering heeft naar aanleiding van de onlusten erkend dat de groep wordt achtergesteld en zint op maatregelen.

Het is de vraag wat er gaat gebeuren als de rouwperiode zondagavond afloopt, zegt Rechess. Het is sinds woensdag rustig in Israël.