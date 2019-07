Tijgers doden bekende Italiaanse dierentemmer

De Italiaanse dierentemmer Ettore Weber (61) is na een aanval door vier Bengaalse tijgers aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde tijdens een repetitie van het Marina Monti Orfei-circus in de buurt van de Italiaanse stad Bari. Het is onduidelijk waarom de tijgers de trainer aanvielen.

De temmer was aan het repeteren voor een show en zat in een afgesloten kooi. Nadat een tijger de man had aangevallen, vielen de andere drie dieren ook aan. Toegesneld circuspersoneel wist de dieren weg te jagen met behulp van brandblussers. De hulp kwam te laat, de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

In Italiƫ is Weber een bekende circusartiest. Naast Bengaalse tijgers trad hij ook op met bizons en nijlpaarden.