Centrum wil keurmerk: 'Cowboys actief in bestrijding eikenprocessierups'

Gemeentes zijn zo wanhopig op zoek naar bestrijders van de eikenprocessierups dat mensen zonder kennis van zaken worden ingehuurd, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het centrum waarschuwt dat het inhuren van "cowboys" de overlast alleen maar vergroot. Er wordt gepleit voor een keurmerk voor eikenprocessierupsbestrijdingsbedrijven.

De rups zorgt in heel Nederland voor veel overlast. Sommige gemeenten en bedrijven zitten zo omhoog, dat ze de veiligheid uit het oog verliezen door bijvoorbeeld mensen in te huren die geen kennis van zaken hebben, zegt Silvia Hellingman van het Kenniscentrum tegen Omroep Gelderland. Ze heeft geen cijfers over deze 'cowboybestrijding', maar kent wel de verhalen.

Brandharen voor volgende huurder van het busje

"Dan komt er een gehuurd busje dat bestrijders met een beschermend pak aan op een besmette plek neerzet. Ze zuigen de rupsen weg en aan het einde van de dag gaan ze met hun pakken zo weer het busje in", zegt Hellingman. Brandharen die in het busje achterblijven, hebben voor de volgende huurder van het busje vervelende gevolgen.

Hellingmans collega, milieuarts Henk Jans, zegt dat het onzorgvuldig en zonder opleiding bestrijden van de rups gevaarlijk kan zijn voor de mensen die dat doen. "De klachten en ernst nemen toe naarmate je vaker in contact komt met de brandharen." De kans is groot dat je een tijd niet meer kan werken. "Het zit 'm al in de kleding die de bestrijders aantrekken",zegt Jans. "Per locatie moet de bestrijder een ander pak aan. Een extra pak meenemen; wat is dat voor prijs tegenover mensen die uitvallen?"

Actie van Attie: 'niet doen'

Het is volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups al helemaal onverstandig om als particulier de strijd met de rups aan te gaan. Een filmpje van de 69-jarige Attie uit Enschede ging deze week viral. Ze ging de rupsen in de bomen in haar buurt te lijf met een verfbrander. Volgens Hellingman is dat geen goed idee. "Als zo'n nest belaagd wordt door een brander komt er een explosie aan haren en kun je het probleem vergroten."