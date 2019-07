Maleisische producent 'The Wolf of Wall Street' beschuldigd van witwassen

In een omvangrijke corruptie-affaire in Maleisië is een van de producenten van The Wolf of Wall Street, de film van Martin Scorsese uit 2013, beschuldigd van het witwassen van een kleine 250 miljoen dollar. De film gaat navrant genoeg over een louche beurshandelaar die steenrijk wordt met de verkoop van waardeloze beursproducten.

Deze Riza Aziz, een stiefzoon van de voormalige Maleisische premier Najib Razak, is mede-oprichter van het in Hollywood gevestigde productiebedrijf Red Granite Pictures, dat de film van Scorsese heeft gefinancierd. Aziz verscheen vanmorgen in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur voor de rechter, waar hij alle beschuldigingen tegensprak.

De kwestie is onderdeel van een kolossale corruptiezaak rond een investeringsvehikel van de Maleisische overheid, 1MDB, dat in 2009 is opgericht door oud-premier Razak. Die wordt er op zijn beurt van beschuldigd dat hij honderden miljoenen van 1MDB in eigen zak heeft gestoken.

Hij zou het geld gebruikt hebben om er een riante levensstijl mee te financieren. Ook hij spreekt alle beschuldigingen tegen, maar de publieke verontwaardiging over de zaak leidde er vorig jaar wel toe dat hij de verkiezingen verloor. Sindsdien is in Maleisië oudgediende Mahathir Mohamed weer aan de macht.

1MDB wordt in zeker zes landen verdacht van witwassen, waaronder de VS.

Oplichter

Al met al hebben Razak en andere hoge Maleisische overheidsfunctionarissen maar liefst 4,5 miljard dollar uit het fonds weggesluisd, zegt de Amerikaanse justitie. Red Granite Pictures zou zeker drie films hebben gefinancierd met geld van 1MDB.

Het productiebedrijf trof in 2017 al een schikking van 60 miljoen dollar in de VS in een afzonderlijke, civiele zaak over The Wolf of Wall Street, een film die dus in ogen van de Amerikaanse justitie met zwart geld is betaald.

In de film speelt Leonardo DiCaprio de hoofdrol van oplichter Jordan Belfort, die weliswaar de cel in moest voor zijn frauduleuze praktijken, maar later een succesvolle come-back maakte en een veelgevraagd (en goedbetaald) spreker werd. De film is gebaseerd op de autobiografie van Belfort.