Winst Samsung halveert door dalende prijzen chips en handelsoorlog

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant Samsung heeft veel last van het handelsconflict tussen de VS en China. De winst van het bedrijf halveerde in het tweede kwartaal van dit jaar tot bijna 5 miljard euro.

Samsung zag de vraag naar zijn duurste smartphones en chips flink dalen. Het bedrijf merkt al langer dat de rek eruit is in de markt waarin het bedrijf actief is: smartphones en chips. De wereldwijde economie zwakt af en heel veel consumenten hebben al een smartphone.

Daar komt dan ook nog bij dat de Chinese smartphonereus Huawei op de zwarte lijst staat van de Amerikanen. Huawei is een grote klant van Samsung. De grootste daling van de winst komt door de mindere vraag en daardoor dalende prijzen van geheugenchips.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf verwacht dat de omzet van het bedrijf daalt met ruim vier procent, maar splitste dat niet uit naar de verschillende bedrijfsonderdelen. Samsung komt later deze maand met meer details.

Handelsconflict Zuid-Korea en Japan

Er speelt ook nog een handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea. De landen ruziƫn over schadevergoeding en de wijze waarop Japan berouw toont voor de bezetting en uitbuiting van het Koreaanse schiereiland in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Een Zuid-Koreaanse rechter bepaalde eerder dat Japanse bedrijven compensatie moesten betalen voor gedwongen arbeid. Japan houdt het erop dat de kwestie in 1965 is afgedaan en noemt de uitspraak "ondenkbaar". Het land heeft de uitvoer van belangrijke materialen voor de smartphone-industrie naar Zuid-Korea aan banden gelegd.

In Zuid-Korea klinkt de roep om een boycot van Japanse producten en bedrijven.