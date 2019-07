'Banden caravans en vouwwagens vaak versleten'

Caravans en vouwwagens rijden regelmatig rond met oude banden. Dat stelt de BOVAG, de belangenorganisatie voor garagebedrijven, op basis van een eigen steekproef onder 150 wagens.

Bij 30 procent van de caravans die werden bekeken waren de banden ouder dan zes jaar, bij vouwwagens was dat in de helft van de gevallen zo. En dat kan tot problemen leiden volgens de organisatie.

"Na verloop van tijd slijt het rubber, ook bij stilstand in de stalling of op een camping. Dan kunnen er bijvoorbeeld haarscheurtjes ontstaan." Als de temperatuur in de band dan oploopt kan de band kapot gaan.

De organisatie wijst erop dat caravans in Duitsland niet harder dan 80 kilometer per uur mogen rijden als ze banden hebben die ouder dan zes jaar zijn. Hoe oud een band is, valt af te lezen aan een code op de zijkant van de band: de eerste twee cijfers achter 'DOT' laten de productieweek zien, de laatste twee het productiejaar.

Gasslangen

Daarnaast letten eigenaren van caravans, campers en vouwwagens vaak niet op de veroudering van de rubbere gasslangen in hun wagen, stelt de BOVAG. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zouden sommige campings zelfs gasten weigeren als hun gasslangen te oud zijn. De houdbaarheidsdatum staat op de slang zelf.