Vermiste negenjarige Ryan uit Heerlen terecht

De 9-jarige Ryan, die sinds vanmiddag vermist was, is inmiddels terecht. Het kind was weggelopen uit een instelling in Heerlen, waar hij verblijft.

Voor Ryan was een zogenoemd 'vermist kind alert' uitgegeven. Dat is een waarschuwing van de politie waarbij niet gevreesd wordt voor het leven van het kind, maar de situatie wel als zorgwekkend wordt beschouwd. Bij een zeer zorgwekkende situatie wordt een Amber Alert uitgegeven.

Hoe de jongen is teruggevonden, meldt de politie niet.