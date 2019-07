VN eist einde mensenrechtenschendingen Venezuela

De autoriteiten in Venezuela zetten doodseskaders in om jonge mannen te doden. Vervolgens wordt gedaan alsof de slachtoffers zich hadden verzet bij hun arrestatie, meldt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR) in een rapport.

Uit cijfers van de Venezolaanse regering blijkt dat vorig jaar 5287 criminelen zijn omgekomen toen ze zich verzetten bij arrestaties. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren het er al zeker 1569. Volgens het rapport van de VN ging het vaak om buitengerechtelijke executies, in sommige gevallen van mensen die betrokken waren bij anti-regeringsprotesten.

Gemaskerde mannen

Nabestaanden van twintig slachtoffers beschrijven in het rapport hoe gemaskerde mannen van een speciale politie-eenheid aankwamen in zwarte auto's zonder nummerborden. Volgens de nabestaanden drongen de doodseskaders hun huis binnen, namen zij bezittingen mee en vielen zij vrouwen en meisjes lastig. Soms werden die gedwongen om zich volledig uit te kleden.

"De jonge mannen werden gescheiden van andere familieleden voor zij werden doodgeschoten", staat in het rapport.

Buitensporig geweld

De OHCHR roept Venezuela op om te stoppen met het schenden van de mensenrechten. Zowel militaire als civiele veiligheidsdiensten zijn volgens het rapport verantwoordelijk voor willekeurige arrestaties en het gebruik van buitensporig geweld tegen demonstranten.

Het regime van president Maduro probeert op die manier politieke tegenstanders te onderdrukken en te criminaliseren, schrijft de VN-organisatie. De OHCHR beschrijft uitgebreid hoe overheidsinstanties in Venezuela steeds verder gemilitariseerd zijn in de laatste tien jaar.

"Ik hoop dat de autoriteiten in Caracas goed zullen kijken naar dit rapport en onze aanbevelingen zullen opvolgen. We zouden het erover eens moeten zijn dat de Venezolanen een beter leven verdienen", schrijft OHCHR-chef Michelle Bachelet in een verklaring.