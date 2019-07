Meisjes aangerand tijdens optreden Parkpop Den Haag

Twee meisjes van 16 en 18 jaar zijn afgelopen weekend tijdens een optreden op het Haagse popfestival Parkpop aangerand. Ze stonden voor het podium toen ze door meerdere jongens werden aangeraakt, meldt de politie.

De aanranding was op zondag en gebeurde rond 19.30 uur. De meisjes stonden te kijken naar een optreden van rapper Ronnie Flex, toen er een groep van tien tot twintig jongeren om hen heen kwam staan. Daarna werden ze aangerand.

Al vrij snel na de aanranding konden twee Haagse jongens van 13 en 17 worden aanhouden. De politie benadrukt dat nog uitgezocht wordt wat de rol van de twee was. De jongens zijn inmiddels vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Mensen die meer weten over de aanranding, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

In een reactie laat Guus Dutrieux, organisator van Parkpop, aan Omroep West weten dat hij op de hoogte was van het feit dat er een aantal jongens "zeer vervelend" was. "Ik baal hier enorm van. Helemaal voor die meisjes. Iedereen moet zich veilig voelen op ons festival."