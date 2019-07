Geredde leeuw uit 'zoo from hell' Albanië overleden in Friese opvang

In opvangcentrum Felida in het Friese Nijeberkoop is een leeuw overleden die eind 2018 werd gered uit een dierentuin in Albanië. Dieren werden in de Albanese dierentuin ernstig verwaarloosd. "Het is een van de ergste plekken in Europa waar we dieren hebben gered", zei Barbara van Genne van stichting Vier Voeters eerder.

Zhaku werd gered met leeuwen Bobby en Lenci. Daarna werden de dieren naar een andere dierentuin gebracht om aan te sterken. Er waren nogal wat problemen om de leeuwen uiteindelijk naar Nijeberkoop te halen, maar uiteindelijk lukte dat toch in mei, meldt Omrop Fryslân.

Zhaku bleek ernstige gebitsproblemen te hebben en hij kampte met nierfalen, waarvoor hij medicijnen kreeg. Deze week ging het ineens toch erg slecht. Zijn nieren bleken te erg beschadigd in de dierentuin in Albanië. Een dierenarts heeft het dier uiteindelijk laten inslapen.

Rust zacht

"Lieve Zhaku, we hadden je zó graag meer gegund. We wilden je zó graag nog een goed leven geven. Je had het zó verdiend na zoveel leed. We hopen dat je de korte tijd bij ons hebt genoten van het zand, het gras, de rust en de zon. We hadden je graag beter leren kennen. Rust zacht", schrijft de opvang over de leeuw.

In Safari Park Zoo in Albanië zaten naast leeuwen onder meer ook herten, een vos, een beer, een zebra en een schildpad. In oktober vorig jaar werden ze gered uit de dierentuin. De stichting Vier Voeters had al langere tijd door dat het slecht ging in de privédierentuin. Maar omdat de eigenaar een vergunning had, konden de autoriteiten weinig doen. Toen de vergunning afliep en een Britse krant aandacht besteedde aan de 'zoo from hell', kwam de reddingsactie in een stroomversnelling.

In maart moest Felida ook al afscheid nemen van een tijger. Sultan kwam uit Syrië en had ernstige nierproblemen. Tijger Sayeeda, net als Sultan uit Aleppo, overleed drie maanden eerder, vermoedelijk ook aan de gevolgen van nierfalen. Dierenartsen denken dat de nierproblemen waren veroorzaakt doordat de tijgers niet genoeg te eten had gekregen in de dierentuin in Aleppo.