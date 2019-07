10.000 euro om een dakloze jongere weer op de rit te krijgen

65 dak- en thuisloze jongeren kunnen 10.000 euro per persoon investeren in hun toekomst. Het kabinet begint een proef die ertoe moet leiden dat eind 2021 geen enkele jongere tussen de 18 en 27 jaar in de opvang of op straat hoeft te leven.

In Nederland zijn naar schatting ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren. Bij de proef geven de jongeren zelf aan wat zij nodig hebben om hun toekomst op de rit te krijgen. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat uit van maatwerk en intensieve begeleiding.

Postadres

Voor dakloze jongeren begint het traject in de meeste gevallen met een postadres, waarmee ze een uitkering kunnen aanvragen. Daarna komt een plek om te wonen, het oplossen van eventuele schulden en een opleiding of werkervaringsplaats.

Dertien gemeenten doen mee aan de proef. De staatssecretaris verwacht dat er een werkwijze wordt gevonden waarmee gemeenten, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties uiteindelijk de hele groep jonge dak- en thuislozen kunnen helpen.

'Verschillende loketten'

Bij de proef worden de behoeften van een dakloze jongere als uitgangspunt genomen en niet de bestaande regels. Staatssecretaris Blokhuis: "Op dit moment hoor ik nog te vaak van jongeren dat zij vastlopen in het systeem van verschillende loketten en partijen die langs elkaar werken. Ze worden als probleemgeval beschouwd en niet serieus genomen."

Er worden vaak al zware eisen gesteld aan een postadres, waarmee het begin van de hulpverlening al moeilijk op gang komt.

De gemeenten die meedoen aan de proef zijn naast de vier grote steden, Almere, Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden en Purmerend.