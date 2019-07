Verdachte van verkrachting misbruikte mogelijk meer vrouwen in Hoorn

Een 29-jarige man die eerder werd opgepakt op verdenking van het verkrachten van een vrouw in Hoorn, heeft mogelijk nog twee vrouwen misbruikt in de stad. Dat is gebleken na een dna-onderzoek. De man zit vast.

Begin maart werd rond 03.00 uur een vrouw op de fiets betast door een man die opeens naast haar kwam fietsen. Nadat de vrouw van haar fiets was gevallen, probeerde de man haar weer aan te raken. Hij ging ervandoor toen er een auto langskwam. Het slachtoffer fietste hard weg. Ze werd nog door de dader gevolgd, maar is niet meer door hem ingehaald.

Half april werd rond middernacht een vrouw door een man gedwongen van haar fiets te stappen. De man vroeg de vrouw om geld. Ook werd het slachtoffer mishandeld en aangeraakt. Ze verzette zich en daarom rende de man weg.

Gewelddadige verkrachting

Begin juni werd een vrouw van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht, meldt NH Nieuws. Ze wist lopend weg te komen. Toen ze thuiskwam, is de politie gebeld. Later die maand werd een verdachte aangehouden. Daarna begon de politie te vermoeden dat die man ook bij de andere zaken betrokken was geweest. De dna-sporen zijn met spoed onderzocht en daaruit bleek dat er een match was tussen de drie zaken.

Op het moment dat de vrouwen werden misbruikt was de verdachte voorwaardelijk vrij. Hij had vastgezeten voor een ander delict. Het Openbaar Ministerie heeft niet bekendgemaakt waarvoor de man was veroordeeld.